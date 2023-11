Nel Asa: Anschnallen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für eine Warnung bezüglich der Aktie von Nel Asa: In einer Analyse wurde Investoren empfohlen, sich “anzuschnallen”. Dabei hat Nel Asa schon zuletzt an den Börsen einige Schwierigkeiten gehabt. Der Titel musste sich am Freitag zwar nicht mehr weiter abwärts schieben lassen – es ging um 0,4 % aufwärts – es bleibt dennoch ein schaler Beigeschmack. Selbst auf sehr niedrigem Kursniveau verlor Nel Asa in einer Woche noch einmal über -5,1 %. Das zeigt, dass die Börsen sich derzeit nicht in der Lage sehen, aus dem Geschehen positive Impulse zu gewinnen. Nel Asa ist nur noch bei Analysten derzeit eine große Nummer – das allerdings auch mit immer niedrigeren Kurszielen!

Nel Asa: Das sind die Tendenzen!

Bis auf die zitierte Warnung gibt es auch kaum neue Stimmen an den Börsen. Schade, denn vor der letzten Woche im vorletzten Monat...