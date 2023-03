Nel Asa: Alles vorbei?

Liebe Leserinnen und Leser,

an den Aktienmärkten greift die Sorge vor einem Finanzcrash um sich. Diese Sorge hat nun auch Nel Asa offenbar erfasst. Die Norweger haben am Montag einen Abschlag von etwa 5 % hinnehmen müssen. Dies ist ein massiver formaler Rückschlag, den das Unternehmen aktuell nicht ohne weiteres wird wegstecken können. Die Gründe liegen vor allem in den USA – am Freitag und am Montag jedenfalls beschäftigten vor allem die US-Nachrichten den Finanzmarkt.

Nel Asa: Die Bankpleite reißt auch Nel Asa nach unten

Es geht um die Silicon Valley Bank, die am Donnerstag von einem regelrechten Bankrun überrascht worden ist. Die Bank hat vorher mit dem Gerücht leben müssen, es würde Liquiditätsschwierigkeiten geben. Mehrere Fonds haben die Einleger dann dazu aufgefordert, dass die Konten aufgelöst werden sollten. Dies...