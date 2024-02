Nel Asa: Alles vergeblich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim

Nel Asa hat seine Zahlen zum 4. Quartal präsentiert. Am Ende ist alles, oder doch mindestens vieles vergeblich gewesen. Die Norweger haben mit einem höheren Umsatz überzeugt – bezogen auf das vergangene Jahr und im Vergleich zu den Erwartungen von Analysten. Dennoch: Der Titel hat nur ein Plus von 0,3 % geschafft. Die Hoffnung, dass die Trendwende einsetzen könne, hat sich zumindest in den ersten Stunden zerschlagen.

Am Donnerstag geht es weiter – nur in welche Richtung und wie stark und nachhaltig?

Nel Asa hat eine schwächere Position

Nel Asa hat damit eine schwächere Position als zuvor. Denn neue Aufträge, die hier überzeugen könnten, hat das Unternehmen gleichfalls nicht gemeldet. Die Abwärtstrend-Problematik setzt sich formal fort und inzwischen auch wieder als Erwartung. Der tiefste Kurs des laufenden Jahrzehnts wird wieder greifbar.

