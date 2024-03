Nel Asa-Aktie: Das wird richtig knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Wer jetzt noch auf Nel Asa setzt, muss viel zocken wollen. Denn die Norweger sind am Ende der vergangenen Woche insgesamt mit dem Wert von -4,19 % aus dem Wochenhandel verabschiedet worden. Damit hat die Aktie jede charttechnische oder technische Unterstützung, die überhaupt noch denkbar war, verloren. Die Nachrichtenlage hat sich seit Bekanntgabe der Quartals- und Jahreszahlen am Mittwoch vergangener Woche auch nicht mehr verändert. Damit ist die Aktie in einer massiven Trend-Krise, denn viele Investoren achten nur noch auf die Trend-Indikatoren.

Nel Asa: Vorbei!

Es ist kaum wahrscheinlich, dass der Titel solche Indikatoren wie den GD100 oder den GD200 schnell wieder erobern kann. Die Distanz hat sich schon wieder auf -27 % und dann -47,7 % nach oben verschoben. Der Titel kann in den kommenden Tagen nicht mehr darauf vertrauen, dass es auf der Long-Seite viele Interessenten gibt. Die neue Woche wird entscheidend!

