Nel Asa-Aktie: Das wird kommen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa hat am Ende in der vergangenen Woche doch kräftig enttäuscht. Die Norweger haben am Ende eine Steilvorlage aus der Politik an den Aktienbörsen nicht nutzen können. Schließlich gewann die Aktie am Freitag zwar 1 % dazu. Dennoch befindet sich der Wert in einer schwierigen Ausgangslage – denn der Abwärtstrend endet nach einer Woche mit 2,6 % Plus nicht einfach. Vielmehr scheint es Probleme zu geben, selbst gute Nachrichten noch in eine neue Dynamik zu verwandeln.

Nel Asa: Das Geld ist da

Es war lange spekuliert worden, warum Nel Asa über Monate kaum oder im Grunde keine neuen Nachrichten mehr bringt. Dann hat Nel Asa seine Quartals- und Jahreszahlen bekannt gegeben. Es wurde bekannt, dass Nel Asa weniger Auftragsvolumen als zuvor hat. Das ist und war eine eminente Enttäuschung. Der Konzern muss damit rechnen, dass es schwierig wird, hinreichend Geld zu akquirieren, um noch dauerhaft investieren oder überhaupt leben zu können, so die Befürchtung.

Dann kam es in der vergangenen Woche zum großen Befreiungsschlag. Denn Nel Asa konnte kundtun, das Unternehmen würde aus den USA vom Energieministerium für den Bau einer Gigafactory bzw. Leistungen im Umfeld dieser Entwicklung insgesamt 75 Millionen Dollar erhalten. Das ist eine immense Summe. Denn Nel Asa ist auf diese Weise wieder im Geschäft. Zum einen wird der Markt dem Unternehmen mehr Zutrauen entgegen bringen. Zum anderen ist bei einem Jahresumsatz von ca. 150 Millionen Euro im vergangenen Jahr und knapp 200 Millionen Euro im laufenden Jahr und Verlusten von gut 75 oder knapp 50 Millionen Euro (die geschätzt werden), auf diese Weise wieder Geld da. Das wird zwar investiert – aber die Investitionen können ihrerseits Früchte tragen.

Dennoch hat die Börse unter dem Strich kaum reagiert. Das ist eine ausgesprochen aussagekräftige Reaktion. Nur Analysten sehen es noch anders.

