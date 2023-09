Nel Asa-Aktie: Ein unglaublicher Kampf!

Die Aktie von Nel Asa ringt aktuell mit dem Image eines Pennystocks – einer Bezeichnung, die auf Unternehmen zutrifft, deren Börsenbewertung unter 1 Euro oder Dollar liegt. Schon am 31. August rutschte der Kurswert dieser Marke und konnte sie nur mühsam in den ersten Handelsstunden wieder einholen. Offenkundig befindet sich Nel Asa seit über zwei Wochen in einem intensiven Kampf an der Börse. Es ist für das psychologische Marktvertrauen nun essentiell, dass diese Marke schnellstmöglich überschritten wird. Die jüngste Leistung spricht diesbezüglich nicht gerade für Optimismus: Im letzten Handelsmonat verbucht die Aktie einen Rückgang von 17 Prozent.

Credit Suisse korrigiert Kursziel!

Eine erneute Analyse durch Christopher Leonard aus dem Hause Credit Suisse resultierte in einer Korrektur des Kursziels für die Nel Asa-Aktie...