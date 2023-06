Nel Asa-Aktie: Ein unerwarteter Schritt!

Liebe Leserinnen und Leser,

Nel Asa, das norwegische Unternehmen, hat eine ernüchternde Nachricht für seine Aktionäre parat. Im Frühjahr emittierte Nel Asa Aktien für einen bestimmten Kreis von Bezugsberechtigten. Dies könnte nun ein weiteres Problem für den Kurs des Titels der Norweger darstellen. Hierbei ist besonders ein Termin von Bedeutung!

Nel Asa: Der wichtige Termin ist nun vorüber!

Die Aktionäre, die an der Zeichnung im Frühjahr teilnehmen durften, sind jetzt berechtigt, ihre Aktien an den Börsen zu verkaufen – etwas, was ihnen zuvor untersagt war. Das daraus resultierende Drama könnte größer sein als bisher angenommen.

Rückblickend betrachtet bestimmte nicht der Markt am 8. März 2023 die Zeichnungsberechtigung, sondern zumindest angebotsseitig Nel Asa selbst. Durch zusätzliche Aktien sammelte das norwegische...