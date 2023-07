Nel Asa-Aktie: Ein spannendes Rennen beginnt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Nel Asa Aktie hat in den letzten Tagen beträchtliche Bewegungen gezeigt. Trotz eines Rückgangs von gut -2 % am Mittwoch, konnten die Norweger tags zuvor fast 8 % zulegen. Wahrscheinlich orientierten sich die Märkte an zwei Faktoren: Die Quartalsberichte, welche Nel Asa am Dienstag präsentierte sowie die Analystenbewertungen. Kürzlich gesellte sich eine weitere Meldung hinzu, deren Auswirkung auf den Kurs jedoch zunächst überschaubar blieb. Über einen klaren Gesamttrend herrscht aktuell Uneinigkeit.

Nel Asa: Setzt der Aufschwung sich fort?

Die Gewinne vom Dienstag im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen scheinen eher spekulativer Natur gewesen zu sein als wirtschaftlichen Gründen geschuldet; denn das Zahlenwerk weist durchaus negative Seiten auf.