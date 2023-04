Nel Asa:-Aktie: Ein sensationeller Streit!

Liebe Leserinnen und Leser,

Wasserstoff ist in der gegenwärtigen Energie-Diskussion sicher ein heißes Thema. Die Börsen hingegen senken den Daumen. Am Dienstag verlor die norwegische Aktie von Nel Asa erneut den Anschluss und musste ein Minus von -4,1 % hinnehmen. Dies wiederum führte den Kurs fast so weit nach unten wie zuletzt im Herbst 2022. Damals war intraday sogar die Marke von 1,00 Euro durchkreuzt worden. Nun kämpft Nel Asa knapp darüber bei 1,06 Euro um den Verbleib in dieser Zone. Nun wird es spannend, denn zeitgleich gibt es ein interessantes Analysten-Kursziel, das genau in die andere Richtung zeigt. Die Experten – der Markt und die Analysten – scheinen uneins. Die Frage darf erlaubt sein: Liegt dies an einer unterschiedlichen Erwartung auf den 27. April?