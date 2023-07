Nel Asa-Aktie oder Plug Power-Aktie: Es steht viel auf dem Spiel!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für diejenigen, die eine Investition in den Wasserstoffsektor erwägen, stellen sowohl Plug Power als auch Nel Asa interessante Optionen dar. Beide Aktien zeigen derzeit keine Anzeichen für einen bevorstehenden Crash und weisen einen überwiegend positiven Trend auf. Am Freitag verzeichnete Nel Asa sogar ein Plus von 3,32%, während Plug Power einen Rückgang von -1,82% hinnehmen musste. Dennoch bleibt Skepsis gegenüber beiden Werten bestehen.

Nel Asa hat bereits Ergebnisse vorgelegt

Nel Asa hat bereits seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und diese sind im Großen und Ganzen nicht schlecht ausgefallen. Analysten haben sogar recht positive Signale wahrgenommen. Die Zahlen des Konkurrenten Plug Power werden erst am 8ten August bekannt gegeben.

Überblick über die Fakten: