Nel Asa-Aktie: Die letzte Ausfahrt!

Nel Asa hat am Freitag einen kleinen Gewinn geschafft. Nominell ist der Aufschlag mit fast 2 % sogar groß. Allerdings bleibt die Aktie in einer schwachen Ausgangsposition. Die Notierungen sind auf dem Weg nach unten lediglich in einer Schutzzone rund um die bisherigen Tiefs im laufenden Jahrzehnt hängengeblieben. Die Kurse bleiben im Abwärtstrend.

Unverändert gibt es kaum neue Nachrichten. Dennoch winkt eine erleichternde Situation – die kann tatsächlich eine Wende bringen.

Die Zahlen für Nel Asa: Der große Hoffnungsschimmer!

Am 28.2 werden die Norweger die jüngsten Quartalszahlen präsentieren können. Die Erwartungen werden ggf. auch erfüllt. Das wäre wie schon bei ITM Power zuvor als gutes Signal zu deuten. Deshalb heißt es vor der neuen Woche: alles anders? Wenn die Börsen anfangen, sich auf das Ereignis einzustellen, kann es zu einer vorzeitigen Trendwende kommen, erwarten Turnaround-Experten.

