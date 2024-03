Nel Asa-Aktie: Das lange Zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa ist derzeit an den Märkten wieder besser gelitten. Der Titel konnte am Freitag mit einem kleinen Plus von gut 0,05 % reüssieren. Das bedeutet noch nicht viel, indes: Die Aktie ist dennoch auf dem Weg dazu, sich zumindest zu stabilisieren, nachdem es über einen längeren Zeitraum jeweils deutlich nach unten gegangen ist. Seit nunmehr Wochen hält sich Nel Asa bei in etwa 0,40 Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von annähernd 700 Millionen Euro, womit auch der offenbar am Markt aktuell akzeptierte Wert festgeschrieben ist.

Die Börsen werden allerdings noch Bewegung in den Kursverlauf bringen. Denn noch immer ist nicht klar, wie es für die Aktie weitergeht, was sicherlich den zögerlichen Verlauf erklärt – doch es gibt einige offene Punkte.

Nel Asa nach den Zahlen

Nach den Zahlen, die jüngst publiziert worden sind, steht fest, dass Nel Asa zumindest in der Vergangenheit niemanden richtig enttäuscht hat. Die Umsätze sind so hoch wie erwartet oder sogar leicht darüber. Die Nettoverluste indes sind minimal höher als gedacht – aber noch mit Abschlägen von 7 % bis 8 % im Rahmen dessen, was sich an den Börsen verarbeiten lässt.

Mangels neuer Nachrichten ist indes noch immer offen, wie es für den Titel im laufenden Jahr weiter gehen wird. Denn die Auftragsschwäche, die Analysten und Beobachter den Norwegern seit geraumer Zeit bescheinigen, haben sich auch in den zurückliegenden Wochen nicht mehr verbessern können.

Die Auftragseingänge sind zu schwach, konstatieren die Beobachter. Die Notierungen haben darauf mit den Abschlägen seit Jahresanfang reagiert, als ohne neue Nachrichten – bis auf einen 5 Millionen Euro-Auftrag – noch einmal ein Minus von mehr als 30 % eintrat.

Es hängt nun sehr viel daran, neue Aufträge zu akquirieren oder zumindest per Erklärung in Aussicht zu stellen.

