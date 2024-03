Nel Asa-Aktie: Das ist wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat derzeit an den Märkten keinerlei Impulse. Die Notierungen sind auch am Montag weiter gerutscht. Es ging um -0,3 % abwärts. Das ist noch verkraftbar. Allerdings nähert sich die Aktie nun mit erheblicher Geschwindigkeit wieder der Untergrenze von 0,40 Euro. Es wäre oder ist wichtig, die Untergrenze zu verteidigen, wissen die Beobachter und Analysten. Der Titel hat aus Sicht von Beobachtern derzeit mehrere sehr gravierende Probleme.

Nel Asa: Das wiegt schwer

Es fällt unverändert direkt ins Auge, dass einfach kein Befreiungsschlag gelingt, gelingen kann oder gelingen will. Denn Nel Asa hat vor kurzer Zeit Zahlen geliefert, die das 4. Quartal 2023 und dazu das gesamte Jahresergebnis betrafen. Das hat indes nichts daran geändert, wie die Börsen die Aktie letztlich bewerten.

Ein kurzer Ausflug nach oben reichte nicht aus, um sich wieder zu einer nachhaltigeren Entwicklung aufzuraffen. Faktisch wurden zwischenzeitliche Gewinne von etwa 10 % schnell wieder vom Tisch genommen. Die große Hoffnung, dass die Zahlen helfen würden, hat sich nicht bewahrheitet.

Zudem herrscht Skepsis in einer anderen Frage. Die US-Bürokratie wird insgesamt 75 Millionen Dollar Subvention für den Bau einer Gigafactory gewähren. Das ist zum einen erfreulich. Zum anderen aber ist noch gar nicht sicher, dass das Geld am Ende wirklich fließen wird. Denn die Grundvoraussetzung dafür wäre, dass Nel Asa selbst Geld in den Bau der Fabrik investiert. Genau das ist aber noch gar nicht absehbar. Nel Asa erklärt sich dazu quasi nicht.

Also lautet das tagesaktuelle Fazit: Es ist nicht absehbar, ob Nel Asa sich aus dem sehr starken Abwärtstrend befreien kann. Ohne neue Nachrichten scheint dies bezogen auf die aktuelle Dynamik jedenfalls nicht zu gelingen. Alle Indikatoren wie auch der GD100 oder der GD200 sind überdeutlich unterkreuzt.

