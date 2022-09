Nel Asa-Aktie: Das ist unfassbar!

Nel Asa hat sich auch am Mittwochmorgen an den Aktienbörsen deutlich schwächer als zuvor gezeigt. Die Aktie des Energie-Unternehmens aus Norwegen musste zeitweise Abschläge von mehr als 5 % hinnehmen, bevor der Kurs sich wieder deutlicher nach vorne arbeitete. Schon am Vortag war das Geschehen irritierend. Zunächst zeigten sich die Wasserstoffmärkte relativ schwach, dann konnte Nel Asa insgesamt aber 2… Hier weiterlesen