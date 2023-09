Nel Asa-Aktie: Das ist das mögliche Ende!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist auf dem Weg nach unten. Am Dienstag ging es in den ersten Handelsstunden um mehr als -7,5 % abwärts. Das könnte das mögliche Ende sein – in doppelter Hinsicht. Es gibt Stimmen im Netz, die dem Wert insgesamt ein wie auch immer geartetes “Ende” bescheinigen. Es sieht allerdings nicht so aus, als würde das Unternehmen selbst am Ende sein.

Am 25. Oktober wird Nel Asa seine Quartalszahlen vorstellen. Dann sollte sichtbar sein, dass Nel Asa selbst nicht im Entferntesten vor einem Konzern-Ende steht. Möglicherweise aber ist der Dienstag das “Ende” der Abwärtsspirale. Denn die steigenden Handelsvolumina für die Aktie deuten an, dass ein echter Ausverkauf begonnen hat. Fast schon zur Mittagszeit waren beinahe so viele Aktien an der Börse München umgegangen wie am ohnehin verkaufsstarken...