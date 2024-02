Nel Asa-Aktie: Das ist extrem!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Aktie von Nel Asa kommt es fast im Stundentakt darauf an, wann Sie auf die Kurstafeln blicken. Der Kurs hat am Freitag am Ende ein Plus von gut 3,3 % geschafft. Die Aktie blieb unter der wichtigen Marke von 0,50 Euro – allerdings war es tagsüber auf deutlich mehr als 51 Cent nach oben gegangen. Teils lag der Kurs zweistellig vorne. Das erstaunliche daran: Die Norweger hatten an sich kaum Nachrichten am Markt. Nun allerdings wurde bekannt, dass die schon stehende Vereinbarung mit Nikola über die Lieferung von Elektrolyseur-Ausrüstung überarbeitet hat und das Bergbauunternehmen Fortescue – das das Phoenix-Wasserstoff-Hub-Projekt von Nikola gekauft hat, beliefern möchte. Dabei würde Nel Asa 110 alkalische Stacks sowie Ausrüstung dazu verkaufen. Es ginge um ein Auftragsvolumen von 9 Millionen Dollar. Elektrolyseur-Ausrüstung soll zusätzlich einen weiteren Umsatz von 11 Millionen Dollar von Fortescue bringen. Insgesamt errechnen sich daher Auftragsvolumina über 20 Millionen Dollar.

Das ist sehr beträchtlich. Wie beträchtlich, sollte sich bald schon zeigen.

Das große Datum für Nel Asa

Am 28. Februar wird Nel Asa nämlich seine Geschäftsergebnisse für das Quartal bekannt geben, was potenziell eine deutliche Impulsgebung bringen kann. Wenn die positiven Ergebnisse jetzt – die neuen Aufträge – zumindest als Projektion in die Bewertung einfließen. Insgesamt jedoch befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer wesentlich prekäreren Lage als sein amerikanischer Wettbewerber Plug Power, der kürzlich positive Nachrichten verkündete.

Plug Power plant, seine Produktion in Georgia aufzunehmen und dort täglich 15 Tonnen Wasserstoff herzustellen, unterstützt durch einen beachtlichen Staatskredit in Höhe von 16 Milliarden Dollar. Dennoch scheint Nel Asa in dieser Hinsicht weniger Fortschritte zu machen – jetzt kam der erste Auftrag seit Sommer 2023, der relevant ist (bis auf einen 5-Millionen-Deal).

Angesichts der Markterwartungen wäre es wichtig, weitere erfolgreiche Meldungen zu veröffentlichen, denn der Umsatz des vergangenen Jahres wurde 2023 auf 146 Millionen Euro geschätzt. Das scheint tatsächlich so einzutreten. Im neuen Jahr jedoch soll es um einen Umsatz von 200 Millionen Euro gehen. Dafür braucht es noch deutlich mehr Aufträge.

Alles deutet darauf hin, dass der Umsatz tatsächlich niedriger ausfallen könnte, was auch dem Aktienkurs weitere Probleme bereiten würde. Damit fehlt auch eine Vorstellung davon, wie der Umsatz auf 200 Millionen Euro gesteigert werden könnte. Das lässt daran zweifeln, dass ein geplantes Nettoergebnis von geschätzten -48 Millionen Euro erreicht werden kann. Insofern ist das Unternehmen trotz der guten Nachricht vom Freitag noch ein Problemfall.

Dennoch: Analysten gehen weiterhin davon aus, dass der Kurs auf ungefähr 0,75 Euro steigen könnte – so die Schätzungen auf Marketscreener. Vielleicht hilft die Nachricht vom Freitag – und vielleicht auch die Quartalsergebnis-Verkündung am 28.2.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...