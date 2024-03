Nel Asa-Aktie: Das ist bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat in der abgelaufenen Woche am Ende nur ein Plus von gut 2,6 % geschafft. Das ist bitter, so die Meinung von Beobachtern. Denn damit hat Nel Asa die Chance verpasst, die 75-Millionen-Dollar-Zusage des US-Energieministeriums in eine Kurserholung zu verwandeln.

Jetzt stehen für die neue Woche keine neuen Nachrichten mehr an – so weit ersichtlich. Da der Trend noch ausgesprochen schwach ist, dürfte die Belastung größer werden.

Die Trend-Analysten sind vorsichtig!

So sind denn auch die Trend-Analysten ausgesprochen vorsichtig. Deren Auffassung nach ist die Aktie aktuell im Abwärtstrend. Sowohl charttechnisch ist nur noch ein Mini-Vorsprung auf den Tiefkurs der vergangenen Jahre zu sehen. Als auch technisch: GD100 und GD200 sind weit entfernt. Wesentlich schlechter kann es für die Aktie aktuell nicht laufen. Die neue Woche wird herausfordernd.

