Nel Asa-Aktie: Das ist aufgeflogen!

Nel Asa ist am Montag mit einem weiteren Kursverlust in die Woche gestartet. Es ging um etwa -1 % abwärts. Dennoch stehen die Chancen auf eine Erholung für den Titel aus Sicht von einigen Beobachtern nicht schlecht. Immerhin hat Nel Asa zuletzt eine Meldung herausgegeben, wonach eine Gigafabrik in Michigan errichtet würde. Allerdings hat sich Nel Asa nicht verbindlich dazu bekannt. Dies ist ein Problem – zum zweiten sind Pläne, in den USA zu investieren, schon bekannt.

Nel Asa hatte im Frühjahr aus diesem Grund eine kleine Kapitalerhöhung durchgeführt und bekannt, dass dieses Geld “investiert” würde. U.a. die USA waren dafür vorgesehen.

Nel Asa: Der Trend ist schwach

Deshalb hat die Nachricht zumindest nicht eingeschlagen wie eine Bombe. Die Norweger mussten vielmehr am Donnerstag der vergangenen Woche ein kleines Minus von...