Nel Asa-Aktie: Das ist ein Zeichen!

Nel Asa hat am Freitag vor dem Wochenende einen schönen Anstieg geschafft. Das ist ein gutes Zeichen, wenngleich der Titel noch immer nicht den gesamten Durchbruch nach oben vor Augen hat. Es ging am Freitag um annähernd 2 % nach oben. Noch hat sich damit nicht viel getan. Was nicht ist, sollte aber noch werden, wenn es nach den Analysten geht. Die sehen im Mittel einen deutlich höheren Kurs.

Nel Asa soll deren Ansicht nach – so der Durchschnitt bei Marketscreener und dessen Zusammenfassung – um gut 50 % klettern. Das würde bedeuten, dass die Aktie ausgehend von aktuell gut 0,43 Euro dann einen Kurs von mehr als 0,64 Euro schaffen könnte. Etwas beeindruckender wird dieser Fortschritt, wenn man den Blick auf die Marktkapitalisierung wirft. Nel Asa sollte eine Marktkapitalisierung von aktuell 719 Millionen Euro dann also auf mehr als 1 Mrd. Euro führen können. Das wäre tatsächlich ein fast unfassbares Comeback.

Die große Frage: Kann Nel Asa das ernsthaft leisten?

Nel Asa: Das sind die Rahmenbedingungen

Die Aktie war zuletzt wieder etwas stärker geworden. Die Zahlen aus dem Quartalsbericht am Mittwoch scheinen an den Börsen am Ende doch noch Anklang gefunden zu haben. Denn die Norweger haben zumindest beim Umsatz keine Enttäuschung mehr erzeugt. Der Titel hat so viel Umsatz erwirtschaftet, gut 145 Millionen Euro im Gesamtjahr, wie die Börsen seit Monaten bereits erwartet haben und erwarten konnten.

Lediglich das EBITDA hat die Erwartungen etwas enttäusch. Die Nettoergebnisse sind – diese sind prominenter – deshalb auch etwas schwächer als erwartet ausgefallen. In NOK ausgedrückt: -866 Millionen NOK stehen dem Umsatz von 1,73 Milliarden NOK gegenüber. Die Nettomarge liegt also bei -48 %. Das bedeutet, mit jedem Euro Umsatz verliert der Titel ca. 48 Cent. Wenn aber der Umsatz 2024 wie zu erwarten steigt, könnte der Effekt geringer ausfallen.

