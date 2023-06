Nel Asa-Aktie: Das ist ein Zeichen!

Liebe Leserinnen und Leser,

bei Nel Asa deutet sich langsam ein Abschied auf Raten an. Allerdings gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, der in den kommenden Wochen im Zweifel auch schnell zu einer neuen Hausse führen könnte. Die Situation um die Norweger ist nach dem Handel am Dienstag noch einmal aufregender geworden.

Nel Asa: Schlechtes Signal?

Am Dienstag verlor der Titel aus Norwegen noch einmal mehr als -0,8 %. Dies ist noch nicht dramatisch. Aber allein auf Wochenbasis ging es für Nel Asa schon um über 15 % nach unten. Noch gravierender: Nun lockt die 1-Euro-Marke – aber von oben. Diese gilt als Unterstützungssignal, das nicht unterschritten werden sollte. Wenn der Wert darunter fiele, dann würde Nel Asa formal als Penny Stock gelten, wie alle Titel mit einem Kurswert von unter 1 Euro. Wenn das passiert, würde...