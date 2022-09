Nel Asa-Aktie: Das ist ein Zeichen!

Nel Asa konnte am Dienstag ein neues Zeichen am Aktienmarkt setzen. Das Unternehmen schaffte einen Anstieg auf Kurse von mehr als 1,42 Euro. Entscheidend ist jedoch vielmehr eine Nachricht, die dem Unternehmen weiteren Auftrieb geben dürfte: Es gibt einen neuen Auftrag, der Nel Asa in den USA zufiel. US-Tochter von Nel Asa soll liefern Dabei hat Nel Hydrogen einen Auftrag… Hier weiterlesen