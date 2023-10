Nel Asa-Aktie: Das ist ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist auch am Mittwoch extrem schwach in den Tag gestartet. Das Unternehmen musste einen Abschlag von mehr als -3,4 % hinnehmen. Dies sind aus Sicht der Investoren sicherlich enttäuschende Vorgänge. Denn die Aktie ist auf diese Weise in einen Modus übergegangen, der besonders alarmierend ist.

Alarm bei Nel Asa

Der Alarm bezieht sich vor allem auf die jüngste Entwicklung und die Perspektiven, die eine Schar von Analysten daraus sieht.