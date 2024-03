Nel Asa-Aktie: Das ist ein Ding!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa stand in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck. Nun sieht es wieder deutlich besser aus in der Hinsicht, dass sich die Kurse zumindest stabilisieren. Konkret: Der Titel hat am Freitag einen Gewinn von fast 2 % auf das Börsenparkett gelegt. Das ist relativ gut, denn die Aktie hat damit unter dem Strich in einer Woche einen Gewinn von über 6 % verbuchen können. Damit hatte zuletzt niemand mehr gerechnet, der sich die Zahlen ansah, die Nel Asa zum Quartal und zum Jahresende präsentierte.

Denn: Nel Asa hat damit die Umsätze bestätigt, die erwartbar waren, aber zugleich höhere Verluste erwirtschaftet. Vor allem aber enttäuschte der Wert dahingehen, dass die Auftragseingänge nicht in Schwung kommen. Die Auftragseingänge und der Auftragsbestand sind aber die Grundvoraussetzung dafür, dass die Aktie aktuell noch einen immensen Aufschlag schaffen kann – denn die Zahlen für das nun laufende Jahr sind durchaus anspruchsvoll. Die Börsen erwarten viel.

Hohe Erwartungen an Nel Asa

Ganz konkret erwarten die Börsen nach den Angaben, die auf Marketscreener zusammengetragen werden, einen Umsatz in Höhe von 190 Millionen Euro. Das sind mehr als 25 % Aufschlag gegenüber den Umsätzen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr produzierte. Mit anderen Worten: Die Geschäfte sollen und müssen deutlich besser werden. Ob dies gelingt, steht durchaus in den Sternen, weil wie beschrieben die Aufträge fehlen.

Das Chartbild zeigt denn auch, dass Nel Asa sich zuletzt zwar erholte. Übergeordnet aber bleiben die Notierungen noch im Abwärtstrend der sich über einen langen Zeitraum realisiert hat. Die Notierungen verloren seit Juli vergangenen Jahres, als es nach den damaligen Quartalszahlen massiv abwärts ging, über 75 Cent. Nel Asa ist damit ein Penny Stock geworden. Analysten sehen noch die Chance auf Kurssteigerungen bis auf 0,65 Euro.

