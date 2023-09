Nel Asa-Aktie: Das hätte man wissen sollen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat an den Börsen offenbar keine Freunde mehr. Allein am Freitag verlor die Aktie erneut massiv und setzte um -1,8 % zurück. Damit summieren sich die Verluste binnen einer Woche auf bereits mehr als -10 %. Die Kurse sind damit in einem klaren Abwärtstrend – und schlimmer.

Die Notierungen haben damit auch die Grenze von 1 Euro klar durchkreuzt. Das ist ungünstig.

Darunter fängt nun die Zone an, die Charttechniker als Penny Stock Bereich bezeichnen. Dies öffnet den Spekulanten Tür und Tor. Unterhalb von einem Euro wirken die Kurse optisch ausgesprochen billig.

Die Aktie hat damit sicherlich auch bei den Investoren Sorgen ausgelöst, die sich mit Kursmarken gegen einen solchen Absturz absichern wollen. 1 Euro gelten zudem auf dem Weg nach oben nun wieder als charttechnisch zu beachtende Hürde.

Nel Asa: Das hat sich...