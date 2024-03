Nel Asa-Aktie: Das fehlte noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa ist in einer sehr schwierigen Phase. Nach Ansicht verschiedener Beobachter wird es für die Norweger immer schwieriger, vielleicht sogar unwahrscheinlicher, sich wieder massiv gen Norden zu bewegen. Die Notierungen sind am Freitag zwar um 0,9 % gestiegen und konnten somit das Wochenergebnis fast ausgeglichen gestalten.

Aber: Die Aktie liegt tatsächlich tief unter Wasser. Der Kurs ist mit nun gut 0,41 Euro so tief wie selten zuvor im laufenden Jahrzehnt. Es fehlen weniger als 10 %, um den aktuellen Tiefpunkt des Jahrzehnts irgendwie noch zu vermeiden. Der aktuelle, kurzfristige Grund dürfte darin liegen, dass überhaupt keine Meldung mehr kommt – nach nunmehr Tagen.

Nel Asa: Was ist da los?

Die Börsen müssten sich fragen, was denn da los ist. Noch vor knapp zwei Wochen konnte Nel Asa bei der Bekanntgabe der eigenen Zahlen für das abgelaufene 4. Quartal 2023 und die Jahreszahlen für 2023 kundtun, dass das Unternehmen von den USA bzw. den Behörden eine Subventionsunterstützung über 75 Millionen Dollar erhalten werde. Tatsächlich war für den Bau einer Gigafactory schon im Sommer 2023 eine entsprechende Subvention zugesagt worden. Die summiert sich damit auf 125 Millionen Dollar. Voraussetzung allerdings ist, dass Nel Asa die Fabrik überhaupt baut.

Daran gibt es derzeit wohl Zweifel, die Nel Asa selbst heraufbeschworen hat. Die Norweger haben erklärt, die Investitionsentscheidung sei noch nicht gefallen. So bleibt der Verdacht im Raum, dass es am Ende keine Subventionen und keinen Umsatzhebel geben wird.

Wie ein kleiner Albtraum lastet diese Sorge offenbar auch noch auf den Notierungen. Der Abwärtstrend ist gegenwärtig in keiner Weise mehr schön zu reden. Es fehlt an Aufträgen – auch dies erklärtermaßen – und an einer tragfähigen Begründung für die Umsatzsteigerungen, die in diesem Jahr greifen sollen. Bleibt am Ende der Aufbruch doch stecken? Analysten sehen dies anders!

