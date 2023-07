Nel Asa-Aktie: Ein bemerkenswertes Erfolgserlebnis!

Liebe Finanzmarktinteressierte,

Aktuell nimmt die Aktie von Nel Asa, angetrieben durch positiven Anlegeroptimismus, erneut Fahrt auf. Schon am Donnerstag konnte der Titel in den ersten Handelsstunden um mehr als 4% zulegen und hat dabei ohne große Schwierigkeiten die Marke von 1,10 Euro überschritten. Am Ende des Tages lag der Kurs sogar teilweise über 1,16 Euro – eine Entwicklung ähnlich stark wie beim amerikanischen Mitbewerber Plug Power.

Auch wenn dies noch nicht als finaler Durchbruch gewertet werden kann, so zeigt es doch sehr klar: Die zuvor befürchtete Abwärtsspirale erscheint im Moment eher unwahrscheinlich. Es mehren sich vielmehr die Anzeichen dafür, dass ein bevorstehendes Event bei den Börsenakteuren Interesse weckt.

Nel Asa: Der wichtige Termin rückt näher!

Dieser bedeutende Termin ist der 18. Juli – an diesem...