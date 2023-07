Nel Asa-Aktie: Zwei interessante Enthüllungen!

Liebe Finanzfreunde,

Nel Asa ist momentan nicht gerade in aller Munde, dennoch bahnen sich bedeutende Entwicklungen an. Der norwegische Wasserstoff-Spezialist hat aktuell einige interessante Neuigkeiten zu verkünden oder wird dies in Kürze tun. Die Börsenreaktion am Montag schien auf den ersten Blick enttäuschend – die Aktie verzeichnete minimale Verluste von etwa -0,5 %. Doch auch das könnte durchaus positive Signale senden.

Nel Asa: Die Märkte reagieren noch nicht

Die erste Nachricht, welche das Potential hätte die Märkte zu bewegen, stammt aus den USA. Nel Asas US-Tochtergesellschaft erhält einen Zuschuss vom amerikanischen Verteidigungsministerium.

Nach Mitteilung des Unternehmens wurde dem norwegischen Unternehmen ein Zuschuss von 5,6 Millionen Dollar gewährt. Dieses Geld soll in die Entwicklung eines “fortschrittlichen...