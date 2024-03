Nel Asa-Aktie: Was für eine Pleite!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa hat in der abgelaufenen Woche fast schon wieder mit einem massiven Problem Beobachter entgeistert. Denn: Die Norweger haben etwas verloren. Das wiederum ist nicht unüblich oder gravierend, nur hatte Nel Asa zuletzt eine gute Nachricht am Markt. Diese gute Nachricht bezieht sich darauf, dass sich die Notierungen trotz dieser Nachricht nicht nach oben schieben konnten. Das ist bedenklich, so die Meinung von Analysten und Beobachtern.

Worum es geht und warum es nicht geht!

Die Norweger hatten zuvor ihre Quartals- und Jahresendzahlen bekannt gegeben. Dabei wurde bekannt, dass der Konzern von der US-Behörde aktuell einen Zuschuss in Höhe von gut 75 Millionen Dollar kassieren kann – für eine Fabrik in Michigan. Die Fabrik wird als Gigafactory bezeichnet.

Die Fabrik ist ein Hoffnungsträger dafür, die US-Wirtschaft mit grüner Energie zu versorgen. Hier geht es um grünen Wasserstoff. Der Wasserstoff wiederum wird mit Elektrolyseuren erzeugt, die Nel Asa liefern soll.

Die große Schwierigkeit dabei ist Nel Asa selbst. Das Unternehmen hat gleichzeitig bekannt gegeben, die Investition sei selbst noch nicht getätigt. Das bedeutet, der Konzern wird damit die Hilfe oder Subvention nicht mehr in zwingend in Anspruch nehmen.

Die Börsen haben offensichtlich die Subventionen oder die Ankündigung der Subvention nicht beachtet. Kleinere Gewinne an den Märkten wurden inzwischen wieder vom Markt genommen. Das bedeutet auch, dass die Börsen den Abwärtstrend nicht beenden. Die Kurse sind und bleiben aktuell in der Nähe des tiefsten Kurses des laufenden Jahrzehnts. Die Notierungen sind im klaren Abwärtstrend und werden aus der Perspektive der verschiedenen charttechnischen oder technischen Schulen unter Druck bleiben. Die bestmögliche Nachricht ist schlicht vom Tisch genommen worden. Das ist für die kommenden Tage kein gutes Vorzeichen.

