Nel Asa-Aktie: Was für Verluste!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Börsenwelt sieht auf Nel Asa. Die Norweger sind auch am Montag wieder abgestraft worden. Die Aktie ging mit einem Minus von gleich -1,5 % baden. Das wirkt sich noch nicht massiv aus, im Gesamtkontext jedoch sind die Verluste wichtig. Die Notierungen haben in den vergangenen fünf Handelstagen bereits ein Minus von mehr als -13 % aufgeladen. Dabei ist die Aktie nun der Untergrenze von 0,60 Euro wieder nahegekommen. Die Kurse sind in einem sehr schwachen Modus – und stürzen bei Fortsetzung nun auf den tiefsten Kurs dieses Jahrzehnts. Vor allem aber gilt, dass es keine ernst zu nehmenden Gegenkräfte gibt.

Nel Asa: Wo bleibt der Widerstand?

Am Ende bleibt die Frage, warum der Markt sich nicht wehrt. Die Antwort fällt in verschiedener Weise nicht schwer.