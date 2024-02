Nel Asa-Aktie: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat an den Börsen immens überzeugen können. Die Norweger schafften es am Mittwoch, sich an den Börsen um immerhin fast 4,5 % nach oben zu schieben. Mit etwas Glück kann die Aktie vielleicht ausgehend aus den bisherigen Begrenzungen auch die Marke von 0,50 Euro erreichen. Das wäre zumindest ein erstes Zeichen dafür, dass es auch aufwärts gehen kann, meinen die Analysten, die sich mit charttechnischen Formationen beschäftigen. Der Titel hat aus der Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten sicherlich kleinere Chancen, sich noch rasch nach oben zu bewegen. Denn: Die Zahlen sind derzeit bestenfalls nicht zu beurteilen.

Bald ist es so weit: Nel Asa mit seinen Zahlen!

Die Norweger werden aktuell an den Börsen sicherlich noch nicht bewertbar sein, weil die jüngsten Quartalszahlen noch aus dem Herbst stammen. Seither hat sich niemand aus dem Unternehmen mit neuen Aufträgen oder auch nur neuen Schätzungen bei den Märkten gemeldet. Die Auftragslage galt schon im Herbst als recht duster. Noch immer haben die Börsen sich davon nicht erholt. In den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn beispielsweise ging es trotz des jüngsten Ausbruchs nach oben um mindestens -23 % abwärts.

Traurig aber wahr: Nel Asa setzt seinen Abwärtstrend aktuell weiter fort, auch wenn die Notierungen wie nun am Mittwoch zunächst auf den ersten Blick einen anderen Eindruck machen. Der Titel ist aus dieser Sicht also noch immer im Baisse-Modus, der sogar zu neuen Jahrzehnt-Minus-Werten führen könnte. Zuletzt hat Nel Asa mit 0,43 Euro einen Tiefststand erreicht, der noch immer recht nah ist. Es fehlen zwar 10 %, das sind tatsächlich allerdings auch nur in etwa gut 4 Cent. Dies sind auch nur ca. 70 Millionen Euro an Marktwert.

Insofern ist es gut, dass zumindest die Analysten, die Marketscreener anführt, im Konsens noch mit einem Kursgewinn in Höhe von gut 60 % rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...