Nel Asa-Aktie: Was für ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Dienstag gleich in den ersten Stunden des Handelstages massiv verloren. Die Notierungen verloren in etwa -4,6 %. Damit ist die Aktie wieder auf dem Weg nach unten: Der Titel hat damit auch die Marke von 0,70 Euro nach unten durchkreuzt. Die Kurse sind in den vergangenen fünf Handelstagen mit dem Plus von 22 % zwar noch immer auf gutem Wege. Dennoch: Der Kurs ist nicht dynamisch genug, um hier einen deutlichen Ausbruch nach oben annehmen zu lassen.

Die Erholung bei Nel Asa stockt schon wieder!

Die jüngste begonnene Erholung für den Titel aus Norwegen fängt damit schon wieder an, zu stocken. Denn die Kurse waren nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen massiv nach unten durchgebrochen. Die Kurse haben nun die Marke von 0,68 Euro erreicht. Das sind immer noch 10 Cent mehr als das, was...