Nel Asa-Aktie: Was für ein Kracher!

Nel Asa hat am Freitag von sich reden gemacht. Erst im Laufe des Tages, aber immerhin. Die Notierungen konnten im Laufe des Tages um mehr als 11 % zulegen. Damit ist die Aktie endgültig wieder im Rennen. Die Kurse haben damit das Niveau von mehr als 0,515 Euro nicht nur erreicht, sondern auch stabilisiert. Die Kurse sind noch immer nicht im Aufwärtstrend. Der Rückenwind aber ist nun gewaltig.

Nel Asa: Riesiger Rückenwind!

Es ist nicht klar, was die Aktie am Ende so gewaltig nach oben getrieben hat. Selbstverständlich aber sind die Notierungen nun auf dem Weg, sich wie die Konkurrenz von ITM Power oder Plug Power in die richtige Richtung zu schieben. Denn Analysten haben ohnehin den Kurs noch auf deutlich mehr als 0,70 Euro fixiert. Daher kann die Aktie aus dieser Sicht noch einen gewaltigen Sprung machen. Am 28.2. folgen die Quartalszahlen. Dann kann sich der Sprung bestätigen!

