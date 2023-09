Nel Asa-Aktie: Was für ein Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa konnte zum Ende der vergangenen Woche plötzlich einen hohen Gewinn erzielen. Die Norweger schafften ein Plus von etwa 5,5 %. Wenn die Vorzeichen stimmen, sollte der Titel nun die nächsten Chancen haben – denn die Aktie war zuvor in den vergangenen Tagen heftig abgestraft worden.

Innerhalb einer Woche ging es für Nel Asa in etwa um 6 % abwärts, wenn die guten Ergebnisse am Freitag Berücksichtigung bei der Berechnung finden. Die Kurse sind dabei am Donnerstag sogar bis auf 0,82 Euro nach unten gestürzt, wie die Entwicklung verdeutlich. Dies war der tiefste Punkt seit längerer Zeit. Die Kurse können aus der Perspektive der Chart- und statistischen Analysten sogar weiter in Richtung von 1 Euro steigen, wenn die Dynamik vom Freitag sich am Anfang der neuen Woche – endlich – fortsetzen sollte.

Derzeit zählt für Nel Asa nur...