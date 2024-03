Nel Asa-Aktie: Was für ein Ding!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Rettung für Nel Asa? Während der Konkurrent Plug Power an den Börsen mehr als 200 Millionen Dollar verlor, legte die Aktie von Nel Asa am Freitag im Schlusshandel der Woche noch gut 0,6 % zu. Ein starkes Stück, denn die Börsen hatten der Aktie in den vergangenen Tagen nicht recht über den Weg getraut. Noch immer sehen die Börsen sich die Entwicklung der Zahlen vom Mittwoch an. Es sieht so aus, als seien die Zahlen zumindest mit einer gewissen Zufriedenheit aufgenommen worden. Das ist fast wie ein Wunder.

Nel Asa: Doch besser!

Doch besser als gedacht, könnte man auch meinen. Am Mittwoch, nach der Präsentation der Zahlen, waren die Kurse von Nel Asa um -0,7 % nach unten gereicht worden. Das ist aus der Wahrnehmung von Analysten, die sich mit den Zahlen beschäftigt hatten, durchaus interessant gewesen. Denn Nel Asa hatte bezogen auf das gesamte Jahr die Umsatzerwartungen einhalten können.

Die Umsätze kletterten für 2023 gegenüber 2022 deutlich. Die Verluste waren minimal höher als vorher kalkuliert. Dennoch sahen sich die Börsen von den Zahlen in ihren Erwartungen sicherlich nicht enttäuscht.

Ein anderer Umstand spielte eine größere Rolle: Nel Asa hat bei den Auftragseingängen wie auch beim schon vorhandenen Auftragsvolumen sicherlich enttäuscht. Das bedeutete für die Aktie, dass der Titel nicht mehr in der Lage scheint, die Umsatzerwartungen für die Zukunft zu erwarten.

Ursprünglich waren die Börsen davon ausgegangen, Nel Asa könne im laufenden Jahr jetzt einen Umsatz von knapp 200 Millionen Euro einfahren. Das gelang oder gelingt wahrscheinlich nicht, so die derzeitige Vermutung.

Mit den aktuellen Daten ist dieser Umsatz eher nicht zu schaffen. Das bedeutet wiederum, dass die Aktie aus den derzeitigen Trends kaum den Ausbruch nach oben wirtschaftlich begründet wird schaffen können. Dennoch bleiben Analysten hier zuversichtlich. Die Aktie soll gleich um über 51 % klettern können, so die Erwartungen der Experten lt. Marketscreener. Das wären dann Kurse von über 0,60 Euro!

