Nel Asa-Aktie: Wann kommt das Comeback?

Nel Asa macht zumindest seinen Eigentümern an den Aktienmärkten derzeit keine Freude. Die Notierungen sind auch am Montag in den ersten Handelsstunden erneut um -2% nach unten gerutscht. Die entscheidende Frage lautet mittlerweile: Wann ist ein Comeback für Nel Asa wahrscheinlich - und unter welchen Bedingungen? Nel Asa: Das ferne Comeback Derzeit ist die Aktie noch weit davon entfernt, ein… Hier weiterlesen