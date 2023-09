Nel Asa-Aktie: Wahnsinnige Schätzungen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat die Marke von 1 Euro unterkreuzt – das könnte ein Alarmsignal sein – Analysten sehen dies offenbar ganz anders und sind sehr optimistisch

Diesen Streit gilt es an den Börsen nun zu beobachten. Der Markt, der die Kurse tatsächlich macht, hat bei Nel Asa in den vergangenen Tagen den Daumen gesenkt. Der Titel gab um -5,5 % in fünf Tagen nach. Am Mittwoch hingegen gelang ein durchaus bemerkenswertes Zeichen. Es ging weiter um -4 % abwärts!