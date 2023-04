Nel Asa-Aktie: Vorstoß geschafft!

Die Aktie von Nel Asa hat am Donnerstag an den Märkten einen Aufschlag von 8,5 % geschafft. Der Umsatz stieg um 68 % aufwärts im Vergleich zum Vorjahr und erreichte etwa 30 Millionen Euro. Auch die beeindruckenden Auftragseingänge sind fast noch beachtlicher: ein Anstieg um 105 % gegenüber dem Vor4jahr auf gut 50 Millionen Euro. Zum Ende des ersten Quartals in diesem Jahr belief sich der Auftragsbestand sogar auf über 275 Millionen Euro mit einem Anstieg von satten 126 %. Das EBITDA verbesserte sich bei Nel Asa um ungefähr 20 % als im Jahr zuvor und könnte auch weiterhin steigen. Obwohl es weit entfernt ist vom absoluten Hoch für die Aktie in diesem Jahr bei einem Kurs von etwa 1,72 Euro, ist das Comeback nach einem Abschlag über -14% ein ermutigender Beginn der nächsten Phase für Investoren und Analysten.

Nel Asa konnte...