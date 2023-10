Nel Asa-Aktie: Vorsicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Donnerstag den Handel an den Börsen mit einem kleinen Abschlag vorgenommen. Der Titel verlor in Summe etwa -0,7 %. Damit ist der Konzern zwar nicht unter die Marke von 0,70 Euro geraten, aber dennoch ist der Gewinn vom Dienstag – es ging um 7,2 % aufwärts – wieder auf tönernen Füßen. Das gilt vor allem deshalb, weil Nel Asa aktuell noch keine neuen großen Nachrichten am Markt unterbringen kann. Es fällt schwer, den Wert des Unternehmens etwa aus wirtschaftlichen Kennzahlen heraus zu bestimmen. ABER: In wenigen Tagen kann alles ganz anders aussehen.

Nel Asa: In wenigen Tagen kann die Welt für die Norweger anders aussehen

Die große Nachricht dieser Tage bezieht sich auf einen Termin. Das norwegische Unternehmen kann dabei die Quartalszahlen präsentieren. Das ist insofern ein großer Termin, als die jüngste...