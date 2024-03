Nel Asa-Aktie: Unverzeihlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat am Markt einen kleinen Aufschlag geschafft. Noch immer ist die Aktie aus Sicht von Investoren und Analysten allerdings auf schwachem Terrain unterwegs. Seit Monaten hatte Nel Asa keine Nachrichten mehr gebracht. Das scheint der Markt aktuell nicht zu verzeihen. Die Notierungen bleiben aus dieser Perspektive sogar im klaren Abwärtstrend, obwohl es zuletzt eine sehr gute Nachricht aus den USA gab. Das US-Energieministerium wird Nel Asa mit Beträgen von 75 Millionen Dollar stützen.

Wegsehen: Nel Asa kann selbst diese Nachricht nicht helfen

Derzeit hilft offenbar selbst diese gute Nachricht nicht mehr weiter. Die Norweger haben sich zunächst etwas erholen können, dann aber sofort wieder in den Rückwärtsgang geschaltet. Die Gewinne von gut 1,9 % am Freitag sind auf derart niedrigem Niveau (die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 700 Millionen Euro), dass sich zunächst keine Änderung am Markt einstellt.

