Nel Asa-Aktie: Unglaubliche Gewinne - plötzlich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Herzlichen Glückwunsch an Nel Asa, werden Investoren rufen. Am Dienstag gelang den Norwegern der erste Befreiungsschlag. Die Notierungen gingen mit dem Plus von 5 % durch die Decke. Dabei sind die Gewinne bei Lichte betrachtet absolut recht gering. Es wird nun sehr spannend.

Nel Asa hatte kürzlich seine Quartalszahlen referiert. Das Ergebnis: Der Umsatz war etwas schwächer als erwartet, die Nettoverluste blieben so hoch wie gedacht.

Infolgedessen fingen die Kurse an, erneut nach unten zu drehen und weiter zu verlieren. Der Abwärtstrend bleibt unter charttechnischen wie auch unter technischen Gesichtspunkten klar und eindeutig.

Nel Asa: Die Impulse fehlen – noch

Ohne weitere Nachrichten bleibt: Nel Asa ist wirtschaftlich zu schwach, um aus sich selbst heraus massiv zu wachsen. Die Kurse selbst sind im Penny Stock-Bereich:...