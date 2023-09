Nel Asa-Aktie: Unglaublich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

eine schier unglaubliche Entwicklung hat jetzt die Aktie von Nel Asa genommen. Die Notierungen des Unternehmens aus Norwegen gaben am Donnerstag gleich um etwa -5 % nach – jedenfalls bis in den frühen Nachmittag hinein. Dies geschah anlasslos, es gab also keine wirtschaftlich dringenden oder drängenden Probleme, die hier eine Rolle spielen könnten. Die Aktie ist damit schlicht von den Stimmungsindikatoren abhängig. Da sieht es nach überwiegender Meinung düster aus.