Nel Asa-Aktie: Unfassbare Wasserstoff-Entwicklung!

sehenden Auges läuft die Aktie von Nel Asa, dem Wasserstoff-Unternehmen aus den USA, auf eine kleine Katastrophe zu. Auch am Montag ging es für den Titel sehr kräftig nach unten. Die Notierungen rutschten zwar “nur” um 0,4 %, nun aber wird es kritisch.

Zuletzt hatten wir an dieser Stelle über “Schocknachrichten” aus den USA berichtet. Es scheint kein Entrinnen zu geben. Wasserstoff-Unternehmen, die sehr klein sind – wie es etwa Nel Asa ist -, hängen an der Zinsentwicklung. Die Zinsen werden aber, so lässt es die Notenbank in den USA nun vermuten, steigen. Dies kündigte sich zuletzt am Ende der vergangenen Woche an.

Steigende Zinsen erschweren zum einen die Finanzierung solcher Unternehmen wie Nel Asa, das noch immer Verluste produziert – wie auch 2024 noch zu einem Verlustjahr wird, wenn die...