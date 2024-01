Nel Asa-Aktie: Um Gottes Willen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist am Freitag erneut abgestürzt. Die Notierungen fielen am Ende um ca. -1, 4%. Das ist ein überschaubarer Verlust, jedenfalls auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sieht die Sachlage anders aus. Nel Asa wird demnach in weitere Schwierigkeiten kommen. Denn: Analysten gehen zwar von einem möglichen Potenzial in Höhe von mehr als 40 % aus. Der Trend aber ist so schwach wie selten. Die Aktie hat [...] Hier weiterlesen