Nel Asa-Aktie: Überraschender Erfolg am Aktienmarkt!

Am Mittwoch hatte Nel Asa mit einer deutlichen Schwäche zu kämpfen. Das norwegische Wasserstoffunternehmen verzeichnete einen Rückgang von über -2%. Währenddessen konnte der US-Konkurrent Plug Power in den letzten Tagen durch den Erhalt von drei Elektrolyseur-Aufträgen an Stärke gewinnen. Trotzdem scheint die relative Stärke von Nel Asa im Vergleich zu Plug Power noch nicht vorbei zu sein.

Nel Asa: Schwierige Rahmenbedingungen

Ein Hauptgrund für die Verluste bei der Aktie – auch wenn gut -2% noch keine entscheidende Schwäche darstellen – ist der Schuldenstreit in den USA. Die Regierung möchte und muss ihre Schuldenobergrenze erhöhen, um weiterhin Rechnungen begleichen und bestehende Anleihen bedienen zu können.

Die Parteien sind jedoch uneins, was mittlerweile üblich sein sollte. Dennoch lassen sich die Aktienmärkte immer...