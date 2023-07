Nel Asa-Aktie: Überraschende Kursexplosion!

Am Donnerstag verzeichnete Nel Asa nahezu ein 5%iges Kursplus und begeisterte damit die Börsen. Insbesondere in den ersten Handelsstunden war bei hohem Volumen eine deutlich gestiegene, offensichtlich positive Nachfrage nach dem norwegischen Unternehmen zu bemerken. Analysten sehen darin womöglich ein Indiz dafür, dass Nel Asa mit seinen Quartalszahlen am 18. Juli den Markt stark beeinflussen könnte – aber werden die Zahlen gut oder schlecht sein?

Nel Asa: Was treibt die aktuelle Rallye an?

Die Kursentwicklung von Nel Asa kann bereits als kleine Rallye bezeichnet werden, da das Unternehmen innerhalb von fünf Tagen kontinuierliche Gewinne verbuchte. Damit hat es nun einen Sprung auf etwa €1,16 gemacht und überraschte damit Investoren, die einen Rückgang auf unter €1 erwartet hatten.

Entscheidend für den weiteren Verlauf...