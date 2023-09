Nel Asa-Aktie: Der Turbo!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat in den vergangenen Wochen und Monaten in einem Turbo-Tempo den Anschluss nach oben verloren. Am Mittwoch aber hat das Wasserstoff-Unternehmen den Turbo angeschaltet. Eine Erholung sollte kommen. Dies gelang am Donnerstag nicht mehr, die Aktie verlor gleich zum Auftakt des Handels annähernd 1 %.

Nel Asa: Das sieht schon wieder schwächer aus

Die Gewinne an den Börsen, sofern ein Tag bereits Auskunft darüber gibt, sind um 5,4 % nach oben geklettert. Die Aktie von Nel Asa schaffte es so immerhin, sich auf deutlich mehr als 0,70 Euro nach oben zu schieben. Sehr langjährige Tiefstkurse konnte Nel Asa zunächst abwenden. Die Notierungen bewegen sich dennoch auf – in etwa – Mehr-Jahres-Tiefs.

Dabei ist die wirtschaftliche Situation nun besser.