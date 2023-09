Nel Asa-Aktie: Ein Tränenmeer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist wie erwartet an den Börsen bestraft worden – am Freitag ging es um mehr als -9,8 % abwärts – die Aktie ist so schwach wie lange nicht mehr

Die Kurse waren erst vor wenigen Tagen unter die Marke von 1 Euro gerutscht. Nun haben Analysten bereits davor gewarnt, dass damit der Bereich der Penny Stocks erreicht sei. Unterhalb von 1 Euro ist eine Zone, in der sich Spekulanten breit machen, die auf einen hohen Handel mit der vermeintlich “günstigen” Aktie hoffen. Die Nel Asa ist am Freitag denn auch ohne weiteren Nachrichtenfluss so massiv gesunken.