Nel Asa-Aktie: Strafe folgt auf dem Fuß

Nel Asa hat zuletzt wieder etwas besser abgeschnitten. Die Börsen haben die neue Lage bei Plug Power berücksichtigt. Am Donnerstag verliert der Kurs mit -4 % allerdings den Boden unter den Füßen. Die Notierungen sind schon am Mittwoch um -0,6 % nach unten durchgereicht worden. Es wird enger für Nel Asa. Denn schon rücken die Kursnegativ-Rekorde wieder nahe. Die Norweger sind insgesamt unverändert sehr schlecht aufgestellt.

Es gibt wenig Hoffnung

Die Vorstellung lautete bislang, dass Nel Asa nur mehr Aufträge benötigt – oder eine bessere Stimmung in der Szene bzw. Branche. Das stimmt so nicht mehr. Die guten Nachrichten von Plug Power verhallen unmittelbar wieder.

Die Notierungen waren zuletzt auf dem absoluten Tief von 0,43 Euro und sind nun kaum noch davon entfernt. Es fehlen formal noch ca. -8 %. Allerdings ist auch das nur ein Katzensprung, so die Kritiker. Die Börsen goutieren schlicht nicht den Umstand, dass von Nel Asa selbst fast keine Nachrichten mehr kommen. Es entsteht der Verdacht, die kommenden Geschäftszahlen würden massiv enttäuschen. Der Titel ist nun auf dem Weg dazu, nicht nur charttechnisch, sondern auch stimmungstechnisch bei den Analysten den Boden zu verlieren. Denn:

Das Kurspotenzial liegt im Durchschnitt angeblich bei einem möglichen Plus von gut 56 %. Das ist noch zu wenig. Denn rechnerisch würde der Kurs auf ca. 70 Cent steigen können. Das wäre ein Kurs, mit dem Nel Asa nicht zufrieden sein könnte – die Marktkapitalisierung würde inzwischen selbst bei Erreichen des Kurszieles auf einem minimalen Niveau verharren und kaum 1 Mrd. Euro erreichen.

Analysten also sind derzeit auch nicht mehr in der Verfassung, um Nel Asa zu helfen. Wahrscheinlich, so die Annahme der Analysten offenbar, kann die Aktie mangels wirtschaftlicher Impulse derzeit keine Punkte mehr für sich sammeln.

