Nel Asa-Aktie: Steigt der Kurs jetzt um mehr als 30%?

Nel Asa zeigt steigende Tendenzen. Vor Kurzem hat der norwegische Wasserstoffproduzent erfolgreich die Marke von 1 Euro geprüft und daraufhin einen erwarteten Aufwärtstrend verzeichnet. Mit Backup durch zwei Unterstützungslevel ist die Aktie nun gut gesichert. In den bevorstehenden rund drei Wochen wird es besonders interessant.

Am Donnerstag konnte der Titel ein Plus von 6,60 % verbuchen, nachdem bereits am Mittwoch ein Zuwachs von 3,30 % zu verzeichnen war. Die Aktie zeigt sich also in einer positiven Verfassung und macht spontan eine gute Figur.

Nel Asa: Weniger als drei Wochen bis zur Präsentation

Es bleibt weniger als drei Wochen Zeit, bis Nel Asa seine Quartalszahlen vorstellen wird – das rückt diesen Termin ins Rampenlicht für Beobachter. Analysten prognostizieren für dieses Jahr einen deutlich höheren Umsatz im...