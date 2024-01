Nel Asa-Aktie: Der Spurt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Zum Wochenende ist Nel Asa nach vorne gespurtet. Immerhin um gut 1,5 % ging es aufwärts. Das ist noch kein Durchbruch, aber die Aktie konnte sich von den Tiefs der vergangenen Wochen etwas lösen. Die Notierungen sind und bleiben indes im Abwärtstrend. Die Aktie sollte ohne neue Nachrichten kaum eine Chance auf einen echten Durchbruch haben.

In der neuen Woche: Wohin geht es für Nel Asa?

So stellt sich die Frage, wohin es für und mit Nel Asa in der neuen Woche gehen kann. Die Notierungen sind im Abwärtstrend, wie beschrieben, ohne neue Nachrichten, charttechnisch unterhalb der wichtigen Grenze von 0,50 Euro – und auch technisch schwach. So gut sieht es trotz einer ordentlichen Woche nicht aus! Analysten hingegen sehen noch deutlich kletterte Notierungen vor sich!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 26.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...